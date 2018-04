“Regaliamo un Sogno”: musica, danza e arte sostengono l'Unicef

Domenica 22 aprile, alle ore 15,30, al Teatro Alighieri di Ravenna il Comitato Provinciale Unicef Ravenna presenta “Regaliamo un Sogno”- 20° edizione della Rassegna Canora “i BIMBI per i BIMBI”.

Lo spettacolo prevede la partecipazione dei Cori Unicef “i BIMBI per i BIMBI” e “da Fratello a Fratello”. Interverranno inoltre il coro “Chorus Fantasy” di Ravenna, l’Accademia di Danza Cecchetti di Ravenna e Rossella Milencio, artista della Sand Art.

Il Coro “i BIMBI per i BIMBI” è formato da bimbi d’età compresa tra i 5 e i 12 anni, selezionati da una commissione di esperti del settore. La preparazione è stata curata da TIZIANA STANZIONE, Direttrice del coro, e da ANNALISA GARDELLA e ORIO CONTI, ai quali sono affidate anche la Direzione Artistica e la Regia della Manifestazione. Le canzoni interpretate da solisti e coro sono tratte dal repertorio dello Zecchino d’Oro e da colonne sonore di film di W. Disney. Tutte le canzoni saranno accompagnate da immagini Video.

Il Coro “da Fratello a Fratello”, nato nel 2011, è formato da ragazzi d'età compresa tra 14 e 19 anni. I coristi provengono quasi tutti dal Coro de “i BIMBI per i BIMBI”, da cui sono usciti per limiti d’età. Nel corso di questi 20 anni sono innumerevoli, infatti, i ragazzi che hanno partecipato a “i BIMBI per i BIMBI”: alcuni continuano a cantare tuttora in complessi, cori o a livello solistico, altri proseguono sia nel campo della Musica sia del Volontariato. Molti di loro hanno continuato a vivere l'esperienza Unicef. Il Coro, con solisti, interpreterà canzoni tratte dal proprio repertorio che verte su brani che spaziano nel mondo della musica leggera, del pop, dei cantautori e delle colonne sonore.

La manifestazione si prefigge lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione dei progetti Unicef.

Il Coro “Chorus Fantasy” nasce a Ravenna nel 2016. E' un coro polifonico con solisti, composto da 32 elementi, il cui repertorio spazia nel mondo del Musical aggiungendo note di Pop e Rock, con arrangiamenti a più voci e sovrapposizioni esecutive molteplici: la preparazione e la Direzione sono di Annalisa Gardella.

L’Accademia Cecchetti di Ravenna A.S.D. è una Scuola di Danza ad Indirizzo professionale. Nasce nel 1999 da un progetto di Michela Bulgarelli, Direttrice Artistica.

Rossella Milencio è una giovane ma già grande artista bolognese: accompagnerà il pomeriggio con le sue splendide creazioni di Sand Art, ovvero l’Arte della Sabbia. Ha debuttato nel 2013 con i primi spettacoli di sabbia proponendo un lavoro sul 2 agosto 1980, la risposta del pubblico è stata immediata e a dir poco sorprendente.

Anche quest’anno lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ravenna. Il costo del biglietto, tutto assolutamente donato ai Progetti Unicef, prevede l’ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni, 8 € dai 7 ai 11 anni in qualsiasi settore, per i posti di IV ordine, galleria e loggione, 12 € per i posti di platea e posti di palco di I, II, III ordine.

La prevendita dei biglietti ha avuto inizio il 12 aprile 2018 presso la Biglietteria del Teatro Alighieri di Ravenna.