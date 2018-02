Il regista cervese Simone Marzocchi presenta Il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns

C’è grande fermento per il debutto della terza edizione di “Moments Musicaux”, la Rassegna ospitata al Teatro Comunale di Cervia: un sapiente mix musicale per tutte le orecchie e per tutte le età, che unisce alla grande piacevolezza dell’ascolto, l’originalità del repertorio presentato.

Non a caso, sabato 10 febbraio alle ore 18.00, si parte con Il Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns nell'allestimento firmato dall'eclettico regista cervese Simone Marzocchi: una favola in musica già acclamata dal pubblico e amatissima da grandi e piccini. La brillante pièce del compositore francese vedrà protagonista l’Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli (primo violino concertatore: Nicolò Grassi).

“La mia regia è incentrata su un viaggio fantastico in cui trovano posto anche molte risate”, spiega Marzocchi: “Il senso del mio lavoro è racchiuso proprio nell'etimo profondo della parola «fantasia»: un immaginare, ovvero un viaggiare con la mente.

La musica di Saint Saëns, di matrice classica, trova nel “Carnevale” un apice di freschezza e originalità: composto come semplice divertimento in occasione di una festa tra amici musicisti, finì per diventare una delle pièce più amate dal grande pubblico, grazie al suo carattere brillante e ironico. L'opera si presenta come una divertente galleria musicale in 13 quadri, ognuno dei quali è ispirato ad un diverso animale: una carrellata di personaggi in musica in grado di stimolare la fantasia dei bambini e sedurli attraverso l'espediente ludico e immaginifico. Accompagnati per mano in un percorso musicale coinvolgente e interattivo dall'Ensemble Tempo Primo, i giovani ascoltatori impareranno a riconoscere l'aspetto e il timbro dei diversi strumenti musicali, familiarizzando con le loro caratteristiche e con gli elementi costitutivi del linguaggio musicale, ma anche i grandi avranno occasione di divertirsi, sognare e riflettere.

Con un cartellone vario e di qualità, "Moments Musicaux" quest'anno spazierà dalle produzioni originali d'essai al repertorio classico per balletto fino alle contaminazioni pop-rock e all'opera lirica, con 5 appuntamenti programmati al sabato e alla domenica in orario tardo-pomeridiano, per accontentare davvero tutta la famiglia.

La Stagione proseguirà sabato 17 febbraio con gli eccentrici archi elettrificati del Trio EST, che presenteranno in prima assoluta il loro primo album dedicato alle originali rivisitazioni delle pagine immortali di Mozart, nello spettacolo TRAZOM, incredibile mix di classica, jazz, blues, bossa nova ed altre ardite invenzioni musicali. Sabato 24 febbraio toccherà alla classica, con la Suite dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, che colorerà il palcoscenico di musica, parole e danza, sulle note dell'Ensemble Tempo Primo diretto da Alicia Galli. Domenica 4 marzo sarà di scena la grande lirica, con Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, diretta da Jacopo Rivani per la regia di Lorenzo Giossi, con l'Ensemble Tempo Primo e un pregiato cast vocale di giovani talenti. Spazio alla canzone italiana domenica 15 aprile con Canzonissima, insieme ai Chorus Fantasy.

Biglietti singoli: da 5 a 10 €; Abbonamenti da 20 a 40 €; bambini sotto i 6 anni gratis.

Per informazioni e prenotazioni: info@lacorelli.it / Tel: 339 6249299.