Un ospite d'eccezione a “Rianimazione letteraria”: ecco Gio Evan

Domenica 15 dicembre alle ore 14.45, la rassegna “Rianimazione letteraria” ha un altro ospite d'eccezione e cioè Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada.

All'interno della rassegna letteraria che si svolge dentro l'ospedale di Ravenna, in un’ottica di umanizzazione delle cure, Gio Evan dialogherà di scrittura, musica e ispirazione con la fondatrice di “Rianimazione letteraria” Livia Santini, con la giornalista Silvia Manzani e con Bruce Labbruzzo. Le letture sono a cura di Sandra Melandri mentre la curatrice dell'evento è Patrizia Baratoni.

Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa… Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi. Dopo un altro romanzo e una serie di concerti, nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre” (Fabbri Editore), e segue un lungo tour in tutta Italia e il primo singolo “Posti” che entra subito in diverse playlist su Spotify. Torna, sulle scene con il nuovo romanzo “Cento cuori dentro” (Fabbri Editori) e il singolo e video “Himalaya Cocktail”. Come afferma l'artista sulla sua pagina social "cento cuori dentro è il primo ROMANZO al mondo con un gioco di anima (quasi da tavolo) dentro". Dal 27 novembre l’artista è in tour nei principali club italiani.

Come sempre l'ingresso è libero e rivolto ai degenti, ai familiari, al personale ospedaliero e alla cittadinanza presso la sala conferenze DEA al settimo piano dell'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna (Viale Randi, 5).