Cibo, cultura e convivialità: tutto pronto per il ritorno del Mercato Coperto

In piazza Andrea Costa il 5 dicembre si accendono le insegne del Mercato Coperto. Il punto vendita Coop, distribuito su 230 metri quadri, e i chioschi di Molino Spadoni, dedicati alla produzione, alla vendita e alla ristorazione con le migliori specialità del territorio, ridanno vita a un luogo "sacro" del centro storico. Dal 5 dicembre il bar e tutti i chioschi saranno aperti tutti i giorni, dalle 8 alle 24, e anche più tardi in serate speciali come il Capodanno; il supermercato Coop, fino al 6 gennaio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21.

Gli eventi inaugurali uniscono buon cibo, cultura, convivialità e solidarietà, in vista del debutto.

La sera del 3 dicembre, i dipendenti e i più stretti collaboratori di Coop Alleanza 3.0 e Molino Spadoni, sono protagonisti della “Prova generale” prima dell’apertura, con una cena informale in cui si testa la gestione operativa. Il giorno dopo, la sera del 4 dicembre, si tiene “L’anteprima”: una serata a inviti in cui le istituzioni della città e tutti coloro che hanno contribuito alla rinascita del Mercato possono scoprirlo. Durante l’anteprima si esibisce l’eclettica band dei Musicanti di San Crispino e Linea Rosa - associazione che sostiene le donne vittime di violenza e i loro bambini - mette all’asta 100 borse numerate, ciascuna unica e diversa dalle altre. Un’asta che chiude simbolicamente il cantiere nel segno del riuso, dell’economia circolare e della solidarietà. I proventi dell’asta andranno a sostegno delle attività di Linea Rosa, che ha scelto come banditrice per la serata l’attrice Maria Pia Timo.

Il mattino seguente, il 5 dicembre alle 10,30, tutta la città è invitata alla grande inaugurazione che dà nuova vita al più antico mercato alimentare cittadino e a un programma di eventi che, nei mesi a venire, vedranno la collaborazione delle principali istituzioni culturali cittadine, come Ravenna Festival e Fondazione Ravenna Antica, oltre che degli enti di promozione turistica della città.