Riapre il cinema Sarti con una proposta italo-francese

Arriva ottobre e riapre come tradizione l’unica proposta di cinema a Cervia durante il periodo invernale, il cinema Ulrico Sarti .

Apprezzato per la programmazione che cerca di coniugare qualità e originalità con attenzione a film italiani ed europei, dando spazio ad autori ricercati e attori amati dal pubblico che nel tempo si è stretto attorno alla piccola sala di via XX settembre.

Quest’anno l’inizio delle attività è più ricco che mai: si parte con la programmazione del weekend il 13 ottobre alle ore 21,00 con il film “Una storia senza nome” di Roberto Andò, seguito dal 20 ottobre dal delicato e divertente film francese “Tutti in piedi” . Programmazione come sempre anche la domenica ore 17,00 e ore 21,00 e il lunedì sempre alle 21,00 proiezione “popolare” per tutti a soli 5,00 euro.

Poi sempre all’insegna della cultura cinematografica sono le collaborazioni con l’amministrazione comunale con la proiezione evento del film “Romance” del 1986 con un grande Walter Chiari (film tra le altre cose girato in parte proprio a Cervia) la sera del 19 ottobre alle 20,30 ed appuntamenti calendarizzati durante la stagione per ricorrenze speciali come la festa della donna.

Infine non solo cinema, come sempre la Sala Sarti ospita anche spettacoli di animazione per bambini e eventi disseminati lungo la stagione su invito quindi restate in contatto con le nostre proposte chiamando il numero 0544-71964, inviate una mail a cinemasarticervia@gmail.com oppure scriveteci sulla nostra pagina FB Cinema Sarti Cervia.

Infine dopo una pausa lo scorso anno ricomincerà dal gennaio 2019 una rassegna “made in sarti” come non se ne vedevano da un po’, vere e proprie chicche cinematografiche raccolte e proposte al pubblico per allietare le serate cervesi dopo una passeggiata nel centro storico.