Notte d'opera: Riccardo Muti dirige "Le nozze di Figaro"

“Un regalo che Mozart fa al repertorio italiano” - parola di Riccardo Muti - e in questo caso anche una nuova opportunità per il pubblico di avvicinarsi al cuore dell’opera: Le nozze di Figaro è infatti protagonista assoluto del concerto in programma mercoledì 31 luglio, alle 20.30 al Teatro Alighieri, quando Muti dirige la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il cast di cantanti in una selezione di brani del titolo mozartiano.

Proprio a questo caposaldo assoluto di tutta la letteratura musicale è stato dedicato l’intenso percorso di studio, aperto al pubblico e ai giovani direttori e maestri collaboratori selezionati, della quinta edizione dell’Italian Opera Academy. Il concerto di mercoledì, che sarà riproposto anche al Teatro Galli di Rimini sabato 3 agosto in presenza del Presidente Mattarella, corona quel viaggio attraverso gli strati più profondi e autentici dell’opera di cui Muti si è fatto guida, una celebrazione che “testimonia quanto Mozart non solo parlasse e conoscesse l’italiano, ma avesse capito fino in fondo l’incedere tipico della nostra pronuncia, la melodia e il ritmo delle parole, il filo espressivo che attraversa le frasi”. Venerdì 2 agosto, sempre alle 20.30 all’Alighieri, saranno invece i giovani direttori, presentati da Muti, ad alternarsi sul podio della Cherubini per il secondo dei concerti finali.

Biglietti da 22 (ridotto 20) a 100 Euro (ridotto 92)

Speciale giovani: fino a 14 anni 5 euro (ad esclusione del I settore); da 14 a 18 anni e universitari (under 30), 50% tariffe ridotte.