Il Ridotto del Goldoni torna a sorridere con "La Fabbrica del Sonetto"

Prendono il via martedì 9 aprile alle ore 21 gli eventi con cui si celebra la restituzione de Ridotto del Teatro Goldoni alla città di Bagnacavallo.

Il primo evento in programma, La Fabbrica del Sonetto, fra gioco e tradizione, a cura di Renata M. Molinari, è realizzato grazie alla preziosa collaborazione de “La Bottega dello Sguardo” e vede la partecipazione di Riccardo Tabilio.

Dal 2018, “La Bottega dello Sguardo” ha aperto le sue porte alla poesia, con particolare attenzione al sonetto. Punto di partenza è stata la ricca raccolta di sonetti “dedicati” dell’Archivio Storico Comunale di Bagnacavallo: sonetti per grandi interpretazioni a teatro, per matrimoni, per la vestizione, per prediche rimarchevoli, per provvidenziali cure mediche e interventi salvifici. Una tradizione che sopravvive ancora nel nostro territorio, sia pure in forma ridotta: un patrimonio che la Bottega si propone di esplorare nei prossimi anni, anche grazie a giovani (e meno giovani…) allievi che hanno seguito workshop di composizione e lettura metrica e che in occasione della Festa di San Michele hanno inondato la città di sonetti, anche “all’impronta”, su richiesta di cittadini e visitatori. Qualche cittadino ha portato sonetti scritti per l’occasione: insomma una vera fabbrica del sonetto, fra gioco e tradizione.

La serata è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.