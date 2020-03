Rimandati tanti appuntamenti per la Festa della Donna

A causa del prolungamento dell’ordinanza regionale sul Coronavirus vengono rinviati diversi appuntamenti programmati da Sos Donna per celebrare la Festa della Donna nel territorio faentino.

La proiezione de “La donna elettrica” di martedì 3 marzo al Cinema Sarti di Faenza viene rimandata al 12 maggio.

Il concerto “Onda Rosa Indipendente” di venerdì 6 marzo al Piccadilly di Faenza è rimandato al 27 marzo.

Il concerto “Le Traiettorie delle mongolfiere” di sabato 7 marzo alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia di Castel Bolognese è rimandato a data da definire.

Rimane invece confermata l'iniziativa “CONAD sta con SOS Donna” in programma domenica 8 marzo dalle 8.30 alle 13 al Conad La Filanda, in Via della Costituzione 28 a Faenza.

Il supermercato ospiterà i punti informativi dell’Associazione SOS Donna per sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. Presso il punto informativo le volontarie distribuiranno la mimosa offerta da Conad alle proprie clienti. Inoltre, durante le giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo per ogni scontrino che sarà emesso verranno donati 10 centesimi al Centro Antiviolenza.