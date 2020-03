Rimandato a settembre il 40esimo Festival dell’Aquilone di Cervia

Viene rinviato il 40° Festival dell’Aquilone di Cervia, l'atteso evento che doveva svolgersi dal 24 aprile al 3 maggio, viene spostato alla fine dell'estate, dal 25 settembre al 4 ottobre.

Lo comunica Artevento 2000 che organizza il grande festival amato da adulti e bambini.

"Siamo solidali con l'Amministrazione del Comune di Cervia e con la Regione Emilia-Romagna - scrive Artevento sui propri canali social - che si trovano a fronteggiare un'emergenza che impone anche al settore dello spettacolo e della cultura un gesto di responsabilità nel rispetto dello sforzo enorme messo in atto dalle strutture sanitarie in queste difficili giornate. Ora più che mai è necessario metter in pratica le bellissime idee di solidarietà che condividiamo ogni anno sulla spiaggia di Pinarella per vincere una battaglia che ci permetterà presto di tornare a volare tutti insieme".