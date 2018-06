"Rimini graffiti", il romanzo di Nicola Arcangeli

Venerdì 15 giugno alle 18, presso la libreria Liberamente, in viale Alberti 38 a Ravenna. Nicola Arcangeli presenta il suo nuovo romanzo: "Rimini graffiti", edito da Clown bianco.

Il libro - Rimini, estate 2012: un omicidio avviene in piena notte ai margini della movida vacanziera. Niente sballo, nessuna droga, solo il ritrovamento sulla spiaggia, all'altezza del Grand Hotel, del cadavere di un vecchio ubriacone, trovato all'interno di un canale murato da decenni e dimenticato dai più. Ma non da tutti. Perché chi conosce Rimini e il suo passato oscuro sa che quell'omicidio ha una storia non raccontata.

Leonard Beck è un uomo ormai anziano, che nella vita ha perso tutto ciò che poteva perdere e che ora, a distanza di quasi cinquant’anni, ripercorre le tappe della sua adolescenza, dalla traumatica separazione dei genitori che lo costrinse a emigrare dalla California alla Romagna, fino alla scoperta dell’amicizia, dell’amore e della morte.

Tra passato e presente, attraverso i momenti più felici e quelli più neri della sua giovinezza, seguiamo Leonard fino alla scoperta della scintilla di un’antica violenza che è all'origine di verità terribili. Perché spesso il male ha radici profonde.

L'autore - Nicola Arcangeli è nato e vive a Bologna. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo romanzo, scritto in collaborazione con Emanuela Tumiatti, Lo specchio delle sue brame (Giraldi Editore). L’autore vanta anche una partecipazione all'antologia 99 rimostranze a Dio (Ottolibri, 2013) con il racconto Call Center e all’audiolibro MPTales vol. 1 (Ottolibri, 2014) con il racconto Alfio. Sempre nel 2014 è uscito il suo secondo romanzo Dove oggi è già domani seguito nel 2016 dal sequel Solo il vento lo ascoltava, editi entrambi da Giraldi Editore a cui si aggiungono partecipazioni a varie antologie.