Rinviato il concerto del maestro ravennate Raffaello Bellavista con Matteo Marabini

Il concerto del noto pianista e baritono Raffaello Bellavista con il marimbista Matteo Marabini previsto per il 10 marzo 2020 al teatro Alighieri di Ravenna, all’interno della stagione Ravenna musica 2020, viene rinviato in autunno a fronte dei noti provvedimenti di sicurezza adottati dalla regione per il contenimenti del Coronavirus.

La nuova data, che vedrà i due musicisti reduci dal successo riscosso al concerto-spettacolo tenuto assieme alla cantante Serena Gentilini ed al celebre Principe Maurizio Agosti a Venezia, sarà a breve comunicata.