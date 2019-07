Una Escape Room da brividi alla Rocca

Venerdì 12 luglio alle ore 20.30 per gli amanti del noir e del thriller, Rocca Escape “Chi ha ucciso Freddy?” Un’escape room ambientata nelle sale più cupe della Rocca di Riolo Terme.

Oscure presenze, voci inquietanti guideranno i partecipanti in questa esperienza da paura. Solo un’ora di tempo per risolvere enigmi e misteri, la salvezza e la fuga sono solo per le menti più brillanti.

La serata è dedicata solo agli adulti, la prenotazione è obbligatoria