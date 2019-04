Rioni, musici e sbandieratori per la contesa estense a Lugo

La Contesa estense ritorna a Lugo con la sua nuova edizione, che animerà le strade del centro fino a maggio. Il primo appuntamento è per sabato 4 maggio alle 15 con le visite delle case protette del territorio (San Domenico, Casa della carità, Don Carlo Cavina e Ospizio Sassoli) per portare un po’ di intrattenimento ai loro ospiti. I festeggiamenti riprenderanno sabato 11 maggio sotto al Pavaglione e nelle piazze limitrofe. Alle 14.30 iniziano gli accampamenti militari davanti alla Rocca. A seguire gli appuntamenti si spostano sotto al Pavaglione. Dalle 19 è prevista l’apertura delle osterie rionali, mentre alle 20.30 c’è l’apertura del Palio 2019 con l’ingresso dei Rioni e il giuramento di sbandieratori e musici. Seguono il 12° Trofeo Sbandieratori e Musici Under 15, l’8° Palio Giovani Alfieri, il 42° Palio Sbandieratori (grande squadra) e il primo Trofeo giovanile under 18.

Domenica 12 maggio si torna sotto al Pavaglione con il 40° Palio dei Musici con brano libero tamburi e chiarine, in programma alle 20. Alle 21 tocca al 42° Palio Sbandieratori (singolo; coppia; piccola squadra). Lunedì 13 maggio alle 21 nel quadriportico c’è l’incontro “Contesa è cultura: Castello di Zagonara”, a cura del responsabile degli scavi Marco Cavalazzi, mentre martedì 14 maggio il Pavaglione ospita dalle 20.30 il concerto/spettacolo a cura del maestro Denis Zardi. Mercoledì 15 maggio Lugo festeggia S. Ilaro, suo Santo patrono, con la Messa nella chiesa del Carmine alle 18 e la processione. Gli altri appuntamenti si alternano la sera davanti alla Rocca. Alle 20.30 corteo storico con la rievocazione Borso d’Este; alle 21.30 sono in programma i giochi in onore al Duca Borso D’Este e alle 22.30 c’è l’elezione della Soave Creatura. Alle 23.15 lo spettacolo pirotecnico chiude la giornata.

Durante tutta la settimana vari eventi si alterneranno sotto al Pavaglione in occasione dei festeggiamenti della Contesa Estense. Giovedì 16 maggio dalle 20.30 si esibiscono i Diavoli della frusta, mentre venerdì 17 maggio dalle 20.30 ci sarà la celebrazione del 40° Palio Musici. Sabato 18 maggio dalle 14.30 accampamenti militari davanti alla Rocca e alle 21 spettacolo medioevale con la Scuola d’Armi, giochi di fuoco, giullari e spettacoli di giocoleria sotto al Pavaglione. Domenica 19 maggio, ultima giornata di festeggiamenti, partono alle 15 i cortei rionali con arrivo al Pavaglione, mentre alle 17 spazio al 51° Palio della Caveja. Ultimo appuntamento prima della chiusura del Palio 2019 con la premiazione e l’uscita dei Rioni. I festeggiamenti sono organizzati dalla Contesa Estense con il patrocinio del Comune di Lugo.