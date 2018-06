Ripartono le passeggiate in pineta

Lunedì 11 giugno si apre il programma estivo 2018 delle Passeggiate ecologiche in pineta. L’appuntamento è fissato alle ore 17,30 all’ingresso della pineta di Milano Marittima antistante lo Stadio dei Pini Germano Todoli.

L’iniziativa è finalizzata a scoprire lo scrigno naturalistico dell’antico bosco litoraneo cervese, con la guida di Guerrino Gori,etologo e naturalista, dell’Associazione Nazionale Forestali (ANFOR) delle Province di Ravenna e Ferrara. È prevista un’introduzione storica a cura di Renato Lombardi sulla pineta e su Milano Marittima. Nel corso dell’iniziativa verranno liberati alcuni gheppi e poiane curati dal Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Ravenna diretto da Floriano Sama, con la fattiva collaborazione dell’Associazione “Amici degli animali”.

Al termine della “Passeggiata” Guerrino Gori provvederà a sorteggiare gratuitamente tra i partecipanti l’ultimo suo libro: "A tutti gli amici alati Buon appetito". (Una straordinaria rassegna fotografica dei volatili ripresi nei momenti dei pasti - Risguardi Editore – Forlì) e 5 suggestive immagini a colori di ambienti naturali, del formato di cm. 30x20, Verranno sorteggiate gratuitamente anche alcune pubblicazioni storiche su Cervia e Milano Marittima a cura di Renato Lombardi e alcuni cataloghi di opere pittoriche di Alteo Missiroli. ispirate a tematiche ecologiche.

La “Passeggiata” è promossa dall’Associazione Amanti della Pineta, in collaborazione con il, Consiglio di Zona di Milano Marittima-Terme, con l’Associazione Culturale Casa delle Aie, con l’ANFOR (Ass. Nazionale Forestali), con la Vigilanza Pinetale della P. M. di Cervia e con le Terme di Cervia.

La “passeggiata” sarà l’occasione per cogliere le novità che nell’arco della stagione interessano la pineta, per l’evoluzione della vegetazione, dei fiori e dei frutti e per scoprire un ambiente naturale di pregio. In primo luogo le piante d’alto fusto: pini domestici, pini marittimi e le latifoglie costituite da piante quercine (quercia, rovere, farnia, leccio, roverella), e dal frassino minore e maggiore, dal pioppo bianco e dall’olmo nostrano.

I partecipanti all’iniziativa avranno modo di apprezzare anche la varietà degli arbusti e delle piante del sottobosco: il ligustro, il pungitopo, il corniolo, il biancospino, l’agazzino, il crespino, il prugnolo.

L’iniziativa consentirà di scoprire e conoscere le erbe e i fiori della millenaria pineta di Cervia. Tra le piante fiorite si potranno ammirare le salcerelle con i fiori rossastri, il limonio con i fiori celesti e i candidi fiori del “latte di gallina.

Si potranno anche udire i canti dei passeriformi, tra i quali le capinere, le cinciallegre, gli usignoli.

L’iniziativa riveste un rilievo dal punto di vista culturale e turistico e valorizza una delle componenti più importanti dell’offerta turistica cervese all’insegna dell’affermazione del binomio turismo e ambiente.