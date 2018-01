Risate e meraviglie con lo spettacolo "Zitto zitto"

Sabato 6 gennaio alle 15.30 il Teatro Moderno di Fusignano ospita “Zitto zitto” lo spettacolo di teatro di strada di Claudio Cremonesi.

Un comico personaggio si aggira per il teatro di Fusignano pedalando su una valigia e con dei copertoni a tracolla. Apre il suo baule nel quale sono racchiusi tutti gli ingredienti dello show. Il protagonista fa danzare scope, lancia bottiglie, trasforma bauli e cavalca giraffe. Infine, con copertoni tirati in cielo come fuochi d’artificio, saluta la gente, chiude il suo baule e riprende la sua strada.

La biglietteria è aperta sabato 6 gennaio dalle 14.30. Il costo dei biglietti per gli adulti è di 10 euro intero e 8 euro ridotto, riservato agli iscritti alla scuola di musica e a Officina della Musica.

Per i bambini l’ingresso è gratuito. È possibile richiedere le prevendite scrivendo alla mail info@cinemateatrofusignano.it.

Lo spettacolo è offerto da Auser “Circolo di Fusignano” che regalerà una calza a tutti i bambini presenti, con il patrocinio del Comune di Fusignano.