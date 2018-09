Ritorna "Russi fra noi e per voi"

“Russi fra noi e per voi” è un progetto proposto dalle Associazioni di Russi per la realizzazione di giornate turistiche. Con l’Associazione capofila, la Pro Loco, e cinque Associazioni partecipanti (Chef to Chef Emiliaromagnacuochi, ASD Godo, Associazione Teguriense, Scuola di Musica Contarini e La Grama) il progetto prevede un evento teso a riscoprire e valorizzare le peculiarità territorio. L’appuntamento in programma è per sabato 29 settembre con “Le Pievi di Russi, testimoni dell’esarcato ravennate”.



- Ore 15.00 - Ritrovo alla Pieve di San Pancrazio e visita a cura della Pro Loco

- Ore 16.00 - Trasferimento, con mezzi propri, alla Pieve di Godo e visita a cura della Pro Loco

- Ore 16.45 - Centro Giovanile (di fronte alla Pieve di Godo): mostra dei manufatti di filato di canapa realizzati dal laboratorio di tessitura dell’Associazione Culturale "La Grama" di San Pancrazio e dimostrazione dello strumento il “filarino” usato per filare la canapa

- Ore 17.00 - Merenda Km0 con i prodotti dei fornai locali

- Ore 18.00 - Concerto presso la Pieve di Godo a cura dell’Associazione Musicale A. Contarini



La partecipazione all’evento è gratuita. Per info: Ufficio Cultura Comune di Russi, tel. 0544 587656.