"The distinguished gentleman's ride" torna a Ravenna. "Sarà una giornata memorabile ricca di buon umore e gentiluomini e, soprattutto, tra raffinati look sartoriali e splendide motociclette, echeggierà il valore di una nobile causa. La tua partecipazione al raduno e il tuo contributo alle donazioni serviranno per promuovere la conoscenza sui problemi legati alla salute maschile, in particolare sul cancro alla prostata, la depressione e la prevenzione del suicidio. Preparati ad indossare il tuo abito migliore (per una volta in tweed e non tecnico), prepara la tua modern classic e schierati con altri gentiluomini per vivere un giorno sotto il segno delle buone maniere, folti baffi e tanto divertimento" si legge in una nota degli organizzatori.



Per maggiori informazioni, registrarti a un ride e donare visita il sito: www.gentlemansride.com

info per il giro di Ravenna https://www.facebook.com/events/218339362197342/

