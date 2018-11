“Ritornare a vivere” l'inno alla vita di Andrea Dradi

Il 13 novembre, alle ore 21.00 , il Centro Sociale “La Pioppa” di Savarna, terrà a battesimo il primo esperimento letterario di Andrea Dradi “Ritornare a vivere”.

L'autore si affaccia in età adulta al mondo letterario grazie a questo primo romanzo con l'obiettivo di manifestare il suo inno alla vita, attraverso pagine che profumano di fiducia verso un futuro inatteso raccontando nel suo romanzo emozioni in cui non è difficile ritrovarsi.

Nel corso della serata aperta a tutti, Andrea sarà lieto di condividere con i presenti la sua esperienza narrativa.