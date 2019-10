Roberto Balzani riflette sul patrimonio culturale fra diritto, società e amministrazione

Una lectio magistralis del professor Roberto Balzani, presidente dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (Ibc) dell’Emilia-Romagna, dà il via sabato 19 ottobre alle Giornate di patrimonio, quattro appuntamenti pensati dal Comune di Bagnacavallo per presentare nuovi percorsi di promozione e valorizzazione del patrimonio librario, artistico e iconografico della città.

L’appuntamento è alle 17 al Teatro Goldoni. Balzani tiene un intervento dal titolo Il patrimonio culturale fra diritto, società e amministrazione. Introduce il sindaco Eleonora Proni.

L’iniziativa è a ingresso gratuito senza assegnazione dei posti. Il teatro aprirà alle 16.30.

Roberto Balzani coniuga un prestigioso profilo scientifico con un’importante esperienza di amministratore.

Professore ordinario di Storia contemporanea al Dipartimento di Beni culturali dell'Università di Bologna, dal novembre 2008 al giugno 2009 è stato preside della Facoltà di Conservazione dei beni Culturali. Dal giugno 2009 al maggio 2014 è stato sindaco di Forlì.