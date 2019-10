Roberto Mercadini alle origini della filosofia con lo spettacolo "Dobbiamo un gallo ad Asclepio"

Venerdì 25 ottobre, alle 21.30, Roberto Mercadini torna al Mama's Club di Ravenna con "Dobbiamo un gallo ad Asclepio", un monologo sull'origine della filosofia.

Il titolo dello spettacolo è una citazione delle parole che Socrate, il padre della filosofia greca, pronunciò prima di bere il famoso calice di cicuta che gli procurò la morte. Proprio di questo periodo e delle origini della filosofia tratta infatti il monologo proposto da Mercadini, che ci conduce agli albori del raziocinio e delle sue mirabili conquiste nel campo della logica, della matematica, della geometria, dell’astronomia e delle scienze in genere.

Queste cose sono cresciute, per molto tempo, come un corpo compatto, un tronco unico. Ma all’inizio di tutto, all’alba della ragione, Mercadini ritrova molta follia e molto buio, per cui vedremo lo spirito umano elevarsi con modalità che oggi ci appaiono esilaranti.

Ingresso: 10 euro