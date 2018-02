Roberto Mercadini in un monologo comico e spiazzante, tra ecologia ed economia

Venerdì 9 febbraio, ore 21.30, Roberto Mercadini è protagonista al Mama's Club di Ravenna con "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra", monologo per una cittadinanza planetaria.

Lo spettacolo è in collaborazione con UAAR in occasione del Darwin Day.

Sapevate che i pipistrelli, ogni anno, danno un contributo all’economia degli U.S.A. paragonabile al fatturato della Microsoft? E che il deserto del Sahara fertilizza la foresta Amazzonica? Cosa hanno in comune gli astronauti della NASA e gli antichi asceti indù? Paradossi, personaggi stralunati, storie comiche e spiazzanti. Un monologo in apparenza visionario, ma basato su dati rigorosamente scientifici: per riflettere sul legame strettissimo fra ecologia ed economia, su cosa sia un ecosistema, su come ecosistemi apparentemente lontani interagiscano fra loro. Perché forse le cose che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E ciò che è più urgente si può dire e capire ridendo.

Ingresso 10 Euro.