Rocche e castelli di Romagna nelle tele e nelle ceramiche

Dal 10 al 25 agosto la Rocca di Riolo Terme ospita la mostra "Castelli e pennelli" Rocche e castelli di Romagna nelle tele della Bottega Pascucci di Gambettola e nelle ceramiche delle Botteghe di Faenza, con i disegni di Vittorio Belli ispirati alle opere dell’artista cesenate Giordano Severi (1891-1957).

E’ un viaggio nella Romagna medievale e rinascimentale, tra arazzi, preziose ceramiche e disegni ispirati ai tanti castelli che costellavano questa terra.

Il progetto che mira a rappresentare tutti i castelli della Romagna per farne occasione di godimento ma anche di riflessione sullo stato dell’arte, sulla valorizzazione e destinazione di queste magnifiche roccaforti, si sviluppa dai dipinti di Giordano Severi, che negli anni ’30 del secolo scorso realizzò sul tema un ciclo di 60 opere.

Le sue rappresentazioni a olio, interessante memoria storica prima della devastazione della seconda guerra mondiale, sono state reinterpretate recentemente dal pittore cesenate Vittorio Belli in chiave più moderna. Ai suoi acquerelli infine si è ispirata la Bottega Pascucci per gli arazzi oggetto della mostra.

I ceramisti faentini hanno impreziosito l’esposizione con le loro opere, anch’esse realizzate appositamente sul tema della mostra, con una proposta che raccoglie così due tra le più significative e caratteristiche produzioni artigianali romagnole.

La scrittrice Ada Grilli ha accompagnato le opere con le sue didascalie, che aiutano a scoprire e gustare i particolari più interessanti.

Le ceramiche in mostra sono degli artisti: Fiammetta Ballardini, Leo Bartolini, Romano Cortesi, Lea Emiliani, Bottega Gatti, Carla Lega, Mirta Morigi, Daniela Neri, Laura Silvagni, Susanna Vassura.

Inaugurazione sabato 10 agosto ore 18.00

Orari di apertura:

Giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 23.00

Sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 23.00