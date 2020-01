Rock, stile e chitarre: tornano in concerto Hernandez & Sampedro

Venerdì 24 gennaio, ore 22.00, all'Officina del Caffè in Via G. Di Vittorio, 60 a Ravenna (Zona Bassette) tornano in concerto Hernandez & Sampedro.

Da Ravenna, costa orientale d'Italia, ma cuore tuffato nella musica della west coast USA, arriva una Band che ha stile, attitudine rock e chitarre giuste per emozionare chi ama Neil Young, i R.E.M, i Pearl Jam, Springsteen, Social Distortion, Ramones, ovvero le fondamenta del rock a stelle e strisce.

Si tratta di Luca “Hernandez” Damassa, voce solista e chitarra ritmica acustica/elettrica, e Mauro “Sampedro” Giorgi, chitarra solista acustica/elettrica e seconda voce, questa sera accompagnati al basso dalla loro Band composta da Giacomo Sangiorgi ”Jack La Bamba” al basso e Luca Cocchieri “EL Chapo” alla Batteria.

Ingresso libero.