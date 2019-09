Un tuffo negli anni '50 con la festa Rockabilly, tra street food, auto storiche e musica

In piazza Foresti è in arrivo Conselice Rockabilly 2019, un tuffo negli anni ’50 per le serate di venerdì 6 e sabato 7 settembre.

Per la serata di venerdì a partire dalle 19.30 street food per tutti i gusti e dalle 20.30 esibizione della scuola “Crescere a passo di danza” di Chiara Coatti. Alle 21 musica con i Free Dogs.

Sabato dalle 16 ci sarà invece il raduno di veicoli storici, sportivi e americani; le iscrizioni per i veicoli saranno aperte dalle 15 in piazza Foresti (al costo di 5 euro, che comprendono degustazioni lungo il percorso a tappe); i veicoli faranno un giro turistico che toccherà anche le frazioni di Lavezzola e San Patrizio e si concluderà in centro a Conselice dove i mezzi rimarranno in esposizione. Dalle 19.30 street food e alle 20 esibizione della scuola di ginnastica artistica di Voltana e a seguire prove gratuite per tutti i bambini. Alle 21 musica con Miss Kika and The Spometies.

Tante altre iniziative animeranno la piazza nelle due serate: trucco e parrucco a tema offerto dai saloni associati a ViviConselice, walk-in tattoo con Sailor Whisper Tattoo, decorazioni su corpo a cura di Naty’s Angels, mercatino di hobbistica, ingegno e vintage e gonfiabili per i più piccoli.