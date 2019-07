Rodarissimo. Girandole di storie per giocare è lo spettacolo che la compagnia Teatro dell’Orsa presenterà in Piazza Nenni a Faenza lunedì 15 luglio alle ore 21.15 per la rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella. Lo spettacolo è scritto da Monica Morini che ne è anche interprete - accompagnata in scena dal pianista Gaetano Nenna – come Fata delle Storie, arrivata per spolverare la fantasia ai bambini, a quelli che guardano troppa televisione e ascoltano poche storie.

Le storie servono proprio perché in apparenza sembrano non servire a niente - come diceva Gianni Rodari, fonte di ispirazione dello spettacolo -, servono alla poesia, alla musica e all’uomo intero o meglio ancora a completare l’uomo.

Biglietti: 4 euro (prezzo unico per adulti e bambini).

Ingresso gratuito per i bambini dai 0 ai 3 anni.