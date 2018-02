Allo scoperta dei luoghi più romantici di Ravenna

Il Consorzio Ravenna Incoming e Romagna Welcome DMC propongono Happy Lovers Tour, un tour tematico alla scoperta dei luoghi in cui i ravennati hanno amato. Nel corso della passeggiata in centro storico, in programma dal 15 al 17 febbraio dalle ore 17.00, si parla delle vicende di coppie e amori ravennati e si visitano diversi punti di intereresse. L'iniziativa si chiude poi con un aperitivo presso il locale “Fresco”.



Happy Lovers Tour fa tappa in: Piazza San Francesco con la zona Dantesca, per parlare delle coppie di Dante e Beatrice e di Paolo e Francesca; Biblioteca Classense, con l'Amor Sacro e l'Amor Profano di Lord Byron e Teresa Gamba; Piazza Garibaldi, con il monumento all'eroe Giuseppe Garibaldi, in cui si parla del suo amore per Anita; Piazzetta Unità d'Italia (già delle Carceri): qui una sorpresa attende i partecipanti; Casa Traversari; Piazza del Popolo, in cui si discute dell'amore per i bambini della contessa Gugù Rasponi; Piazza Galla Placidia, in cui si parla di Teodora e suo marito.



Costo di partecipazione: 12 € a persona, 20 € per le coppie.



Info e prenotazioni:



RAVENNA INCOMING c/o I.A.T. RAVENNA

Piazza San Francesco, 7 - Ravenna Tel. 0544 - 35404 / 48 28 38

Email: visiteguidate@ravennaincoming.it

Tutte le visite guidate prevedono la PRENOTAZIONE ANTICIPATA e OBBLIGATORIA, in quanto verranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e fino ad esaurimento posti disponibili.

Punto di incontro e pagamento: da 20 minuti prima dell’orario della visita guidata, allo IAT RAVENNA - Piazza San Francesco, 7 – Ravenna