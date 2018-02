Rossini, Bach e Beethoven nel programma di Tenan e Marzocchi

Mercoledì 28 febbraio, ore 20.30, continua la Stagione concertistica del Teatro Rossini di Lugo con la WunderKammer Orchestra che, per il primo concerto delle due residenze, propone le musiche di Rossini, Bach e Beethoven. Sul palco il pianista Marzocchi e il direttore Tenan.

Il programma si apre con un brano celeberrimo di uno dei “numi tutelari” dell’ensemble, ma anche della città di Lugo, ovvero il pesarese (di nascita) Gioachino Rossini, che a Lugo visse e iniziò a muovere i primi passi come compositore. La Sinfonia del Barbiere Di Siviglia debuttò a Roma nel 1816, ma era già stata composta tre anni prima ed utilizzata da Rossini nell’Aureliano in Palmira (1813) e successivamente nell’Elisabetta Regina d’Inghilterra (1815). L’orchestrazione cameristica è di Carlo Tenan, anche direttore musicale dell’ensemble.

Seguono “I quattro elementi”, composti dal pianista Paolo Marzocchi: sono una rilettura “tridimensionale” e trasfigurata di quattro piccoli ed enigmatici pezzi a due voci, per tastiera, che Johann Sebastian Bach inserisce curiosamente nella terza parte della Clavier-Übung, una delle opere più ampie e importanti di tutta la produzione bachiana.

Finale con il Concerto in Do Minore n.3 op.37 per pianoforte e orchestra di Beethoven, celeberrimo, composto nel 1800 ed eseguito per la prima volta con l’autore al pianoforte nel 1803.

Informazioni e prenotazioni: www.teatrorossini.it – info@teatrorossini.it