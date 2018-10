"Rossini...che passione": in biblioteca una mostra dedicata al grande maestro

Sabato alle 17.30 nella sala Codazzi della biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo ci sarà la presentazione della mostra “Rossini… che passione!”, documenti e testimonianze lughesi legate al grande compositore nell’anno rossiniano del 150esimo anniversario della morte. L’esposizione vuole testimoniare il legame della città di Lugo e dei lughesi con il grande maestro e permette di far conoscere una documentazione in parte inedita, fino ad ora conosciuta e apprezzata solo da pochi studiosi e addetti ai lavori. La preziosa documentazione conservata nelle raccolte storiche della biblioteca, in particolare nei Fondi Malerbi, Rossi Ferrucci e Giuseppe Seganti, le carte dell’archivio storico comunale, i cimeli presenti nelle civiche raccolte d’arte e alcune rarità bibliografiche appartenenti a collezioni private, confermano la passione dei lughesi per l’opera rossiniana, ma sono testimoni anche dell’affetto che Gioachino nutriva per la sua terra.

A Lugo il giovane Rossini visse tra il 1802 e il 1804; qui avvenne la sua prima formazione musicale, studiò canto, composizione e clavicembalo alla scuola dei canonici Malerbi e nel 1806, appena quattordicenne, fu maestro al cembalo nell’orchestra che accompagnava la rappresentazione dell’opera “La nobiltà delusa” nel teatro della città; nel 1844, viene eletto consigliere comunale e in seguito gli viene concesso il diploma di patriziato cittadino (1858). Nel teatro comunale sono state rappresentate numerose opere di Gioachino Rossini, tra il 1814 e il 1832 con cadenza quasi annuale: lo stesso teatro che la comunità intitolò al maestro nel 1859.

Per l’inaugurazione interverranno il sindaco di Lugo Davide Ranalli; l’assessore alla Cultura Anna Giulia Gallegati; la responsabile della biblioteca “Trisi” Luciana Cumino; la curatrice della mostra Ivana Pagani. L’inaugurazione della mostra rientra nelle iniziative organizzate per l’open day della biblioteca. La mostra rimarrà allestita fino al primo dicembre e sarà visitabile liberamente negli orari di apertura della biblioteca. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0545 38556, email trisi@comune.lugo.ra.it; la biblioteca è in piazza Trisi, 19.