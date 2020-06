Ruben Camillas racconta "La storia della musica del futuro"

Giovedì 2 luglio, ore 21.30, il Giardino dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna ospita Ruben Camillas con la presentazione "I Camillas. La storia della musica del futuro". Non si poteva che ripartire da qui. Il libro è stato scritto da Ruben e Zagor Camillas nell’inverno 2019/2020. Sarebbe uscito ad aprile 2020. Ma Zagor/Mirko Bertuccioli è purtroppo scomparso il 14 aprile, a causa del covid 19. Tutto è cambiato di segno. Ma non il desiderio e la necessità di condividere le parole e le forme del raccontare. E così il libro è uscito e viene presentato in giro per il mondo. Circola, vive, accende pensieri ed emozioni. Diventa memoria accesa, luccicante. La serata verrà condotta da Federico Savini, firma di punta della rivista musicale Blow-Up.

Durante l'evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall'emergenza Covid.

La Storia della Musica del Futuro è stata pubblicata da People Edizioni, nella collana People Records, diretta da Paolo Benvegnù in collaborazione con Blackcandy Produzioni. È un libro magico. Contiene parole che permettono di modificare la realtà. Il primo effetto è trasformare i pensieri in molle, che si allungano e ritornano indietro. E fanno quel rumorino dolcissimo… ddoooooiiinnnggg, che ti tiene compagnia quando improvvisamente capisci la fragilità della permanenza e assieme la lo solidità delle relazioni, degli occhi negli occhi, delle voci che si chiamano da distante. E già questo è un buon motivo per leggerlo e ascoltarlo.

Poi è un libro che non ha un verso e puoi aprirlo in qualsiasi punto e costruire un tuo percorso personale all’interno della musica del futuro. Tutto è piano e ben ordinato, uno scaffale di eventi e dati, microstorie e analisi sociopolitiche. E ti accorgerai che ad un certo punto sarai lì a chiederti: ma perché rido? Di cosa sto ridendo?