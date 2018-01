Ruggero Ricci e "La forma delle nuvole", concerto e autografi ai fan

Cresce l'attesa per il live di promozione de “La Forma Delle Nuvole”, nuovo album del cantautore romagnolo Ruggero Ricci, dal 2 dicembre 2017 su tutti i migliori digital store, che sta riscuotendo un diffuso consenso di pubblico. Appuntamento fissato per domenica 14 gennaio dalle 16.30 al Centro Commerciale "Le Maioliche" di Faenza con firma-copie album e concerto live con band.



L'ideale di libertà posto prima di tutto, libertà di scegliere ma soprattutto di interpretare la realtà che ci circonda, la scelta di una prospettiva arbitraria che rende ogni cosa mutevole: è forse questo il senso del disco “La Forma Delle Nuvole”, composto da 16 inediti scritti dall'artista. Nelle nuvole ognuno può elevarsi e vederci ciò che desidera, si torna bambini, si galleggia nella semplicità e si fantastica in una dimensione onirica, quasi fiabesca.