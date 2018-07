È in programma per mercoledì 1 agosto 2018, alle ore 21, in viale Emilia in prossimità della pineta litoranea di Pinarella, un nuovo appuntamento della stagione culturale della manifestazione Aghi di Pino, promossa dalla Proloco Pinarella Terraeventi di Pinarella.

L’iniziativa è dedicata a: “Rumagnè: le minestre della tradizione romagnola (tagliatelle, strozzapreti e cappelleti) - Storia e preparazione” a cura di Renato Lombardi (per la parte storica) e Marina Rosetti” (per la parte pratica e di laboratorio gastronomico).

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita.

I protagonisti della serata si avvalgono della collaborazione tecnica e organizzativa di Miriam Montesi e Mario Stella, esperti di gestione di “laboratori gastronomici” per le scuole.

Nel corso della serata il pubblico potrà ascoltare alcune note storiche e aneddoti relativi alle minestre della tradizione romagnola. Non sarà solo un approccio culturale, ma si vedrà dal vivo, a cura di Marina Rosetti, come queste minestre vengano fatte e preparate.