"La Rumagnola" di Bagnacavallo in scena per la rassegna di teatro dialettale

La commedia dialettale torna al teatro Moderno di Fusignano (corso Emaldi 32) con il secondo appuntamento della rassegna. Venerdì 22 marzo alle 21 va in scena “Amôr”, commedia in tre atti di Enrico Lasi presentata dalla compagnia Cdt “La Rumagnola” di Bagnacavallo. Gli spettacoli della rassegna teatrale proseguono fino al 26 aprile con altri quattro appuntamenti. Il costo dei biglietti è di 6 euro. La prevendita viene effettuata nelle sere di spettacolo dalle 20, al teatro Moderno. La rassegna è promossa in collaborazione con Auser Fusignano. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0545 954194, email info@cinemateatrofusignano.it.