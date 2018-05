Running In: corsa tra le sabbie, la pineta e le vie del centro

Si avvicina la settima edizione di Running In, l’evento podistico rivolto a runners competitivi e semplici amatori, in programma a Milano Marittima domenica 10 giugno. Tre le distanze previste: 21 km, 10.1 km (competitivi e non competitivi) e 6.6 km (non competitiva). I suggestivi percorsi si sviluppano fra la sabbia dorata del litorale Adriatico, nel verde della pineta e lungo le eleganti vie del centro di Milano Marittima. L’evento attira numerosi appassionati sportivi e turisti da tutta Italia. Partenza e arrivo sono previsti nel cuore della località balneare, la Rotonda Primo Maggio, dove viene creato il Villaggio sportivo, fulcro delle attività collaterali e degli spazi dedicati ai prestigiosi brand partner.

Il programma - Sabato 9 giugno, in orari di negozio, è prevista la consegna dei pacchi gara e dei pettorali presso la boutique Sessantallora, in Rotonda Cadorna 9. Dalle 18 alla mezzanotte, l’Area Village allestita presso la Rotonda Primo Maggio sarà animata dagli stand dei partner. All’alba di domenica 10 giugno (alle 6) è in programma una novità di quest'anno: lo Yoga Class nella spiaggia libera di Milano Marittima. Un momento speciale, dedicato a tutti gli iscritti che potranno prepararsi per la gara in un’atmosfera unica. Alle 7 sarà aperto il Village presso la Rotonda Primo Maggio. Alle 8,30 la partenza della corsa podistica. Alle 9 il via a Running In 4kids e Pompieropoli, iniziative ludiche pensate per i bambini.

Le iscrizioni - Alle gare competitive possono partecipare tutti gli atleti tesserati per l’anno 2018 con società affiliate a Uisp o Fidal. Per gli affiliati ad altri Enti di Promozione Sportiva convenzionati, è obbligatorio presentare il certificato medico agonistico di atletica leggera valido alla data del 10 giugno 2018. Ci si può iscrivere con carta di credito dal sito www.runningin.info sezione "iscrizioni" o al link www.endu.net/it/events/running-in-milano-marittima/entry seguendo le procedure indicate. Le iscrizioni online si chiuderanno alla mezzanotte del 6 giugno o al raggiungimento del limite massimo di 3.000 iscritti. In base alla disponibilità dei chip, sarà eventualmente possibile iscriversi la mattina della gara. La quota individuale è di 25 euro.