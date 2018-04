Corsa, yoga e festa con la Running in

Torna in Riviera l’evento running che promuove lo sport come forma di aggregazione per tutti. Estate, tempo di corsa, sole e festa. Il 10 giugno scatta a Milano Marittima Running In, la gara-evento che unisce sport e turismo rivolgendosi ad atleti, appassionati e amanti delle attività outdoor, con contenuti sempre nuovi che alla competizione podistica uniscono musica e intrattenimento.

La tappa di Milano Marittima prevede tre percorsi per tutti i livelli di preparazione: 21 km, 10.1 km (competitivi e non competitivi) e 6.6 km (non competitiva). Partenza e arrivo nel cuore di Milano Marittima, la Rotonda Primo Maggio, dove viene creato anche il Villaggio sportivo, fulcro delle attività collaterali e degli spazi dedicati ai brand partner. La partenza è prevista alle 8.30.

Si rinnova l’impegno dell’organizzazione nei confronti dei bambini, che possono mettersi alla prova in tante attività con l’animazione e le iniziative gratuite di Running In 4 KIDS.

Grande novità di quest’anno è invece la Yoga Class in spiaggia, all’alba di domenica mattina. Un momento speciale dedicato a tutti gli iscritti che possono prepararsi per la gara in un’atmosfera davvero unica.

Iscrizioni a partire da 15 euro.

Info e iscrizioni: www.runningin.info