Esplosione di colori: si corre la Color Vibe

Torna nel Ravennate per la "Corsa più birra della Romagna": la Color Vibe. Appuntamento il 29 giugno all'interno della Russi Rock Beer Fest per una nuova edizione della Color Vibe. Nuova location e tante novità aspettano i partecipanti per questa nuova edizione che arriva per la prima volta in città. Ritrovo del Vibe Village (aperto dalle 11) al Campo da Basket di via Don Minzoni a Russi. Animazione e riscaldamento dalle ore 16.30, partenza alle 17.30 e Color Party dalle 18.

L’evento prende il nome da VIBE: sensazione, emozione, vibrazione, sintonia ed energia. Un vero e proprio inno al divertimento aperto a tutti: non ci sono limiti di età. Il percorso lungo 5 chilometri si può percorrere camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro, ballando. Non è una gara, ma una festa ed un modo alternativo per divertirsi e passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi e l’importante è divertirsi.

Al pronti-via la Color Vibe scatta in bianco (t-shirt inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, viene “sparato” sui partecipanti al Vibe Point. Tagliato il traguardo, grande festa nel cuore del Vibe Village: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico “lancio collettivo”.

Iscrizioni nel giorno dell'evento:

Under 5 (nati dopo 01/01/13): 5€

Smart (no t-shirt): 13€

Bambini (nati dopo 01/01/04):15€

Team (minimo 4 persone, quota pro capite):15€

Individuale (fino a 3 persone): 17€

Family (2 adulti + 1 bambino): 47€