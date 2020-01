Scatta la 44esima Maratona del Lamone

Si prepara alla sua 44esima edizione la Maratona del Lamone che scatta il 5 aprile in Piazza Farini a Russi alle ore 9:00.

Le iscrizioni sono già aperte. Il costo della partecipazione, entro il 15 gennaio è di 25 euro, poi sono previsti aumenti fino al raddoppio della quota nel weekend della gara. Tra i servizi offerti la presenza dei pacemaker con tempi previsto dalle 3 alle 5 ore attraverso sette diverse velocità e il servizio fotografico gratuito.

Tante le prove a contorno, dal GP Promesse di Romagna riservato ai bambini, alla prova di Nordic Walking di 10 km, alle camminate non competitive di 12, 8 e 4 km, delle quali parte del ricavato andrà al progetto IOR per la ricerca sull’Immunoterapia cellulare avanzata e coloro che aderiranno potranno ricevere anche una medaglia in ceramica raffigurante palazzo S.Giacomo e il pettorale nominativo se prenotato in tempo.