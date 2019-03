Le orchidee di Unicef in piazza per i bambini del mondo

Al mattino di sabato 30 e domenica 31 marzo, in Piazza Dante, i volontari di AVIS Russi raccolgono offerte per la campagna “Ogni bambino è vita ” e sostenere l'attività di Unicef per le attività verso i bambini del mondo.

Con una donazione di 15 euro si riceve un'orchidea e sarà quindi possibile raccogliere fondi per la purificazione delle acque, acquistare vaccini antipolio, acquistare latte terapeutico o integratori alimentari, ma anche stetoscopi fetali.

Un gesto importante che si può compiere senza troppa fatica e che si collega in modo molto significativo con la cultura di solidarietà e dono che AVIS promuove.