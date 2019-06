Boccali pieni e tribute band al Russi Rock Beer

I giardini della Rocca e la fantastica Arena di Russi, per 3 giorni diventano il luogo ideale per incontrarsi, divertirsi all'insegna di buon cibo, diverse varietà di birre e ottima musica. Questo è il programma di Russi Rock Beer 2019.



Per l'edizione del "Lustro" il programma dei concerti, come sempre molto originale, prevede:



giovedì 27/6 "The Ladders", tribute band dei Beatles



venerdì 28/6 "The Strut", tribute band di Lenny Kravitz



sabato 29/6 "Drink Day", tribute band dei Green Day.



Il sabato pomeriggio alle 17.30 ha luogo anche la “Color Vibe – la Corsa più Birra della Romagna”: 5 km di corsa, colori e allegria aperta a tutti per sfilare lungo le via del paese. (http://www.colorvibe.it/localita/russi19)

Gallery