"Russi si parte da qui": un evento per festeggiare i nuovi 18enni

“Russi si parte da qui” è l’iniziativa che l’Amministrazione Comunale organizza nella giornata di venerdì 28 settembre alle 19.30, nella Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10, per festeggiare le ragazze e i ragazzi che compiono 18 anni durante il 2018. Questi sono a tutti gli effetti i giovani definiti millennial essendo nati nel 2000, anno del cambio di secolo e di millennio, e a loro l’Amministrazione desidera dedicare un momento di attenzione particolare, dando il giusto spazio alle ragazze e ai ragazzi che rappresentano il futuro e la speranza della nostra comunità.

Parteciperà alla serata una rappresentanza della squadra di pallavolo Porto Robur Costa di Ravenna, accompagnata dal loro Direttore generale Marco Bonitta. Con il giornalista sportivo Marco Ortolani, parteciperanno ai festeggiamenti dei nostri diciottenni attraverso i racconti delle loro esperienze di sportivi e giovani cittadini, ricordando loro quanto lo sport possa rappresentare una “palestra” in grado di mettere alla prova il proprio talento (ma anche i propri limiti) in un contesto in cui la formazione della personalità viene prima del risultato. Al termine di questo momento di incontro e confronto, guidato dal Sindaco Sergio Retini e dall’Assessora alle politiche giovanili Laura Errani, verrà offerto un aperitivo ai partecipanti per un proseguo di dialogo e convivialità.