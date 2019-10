Tornano I Sabati del Moog: fra gli ospiti Elena Bucci, Andrea Bernabini e Nevio Spadoni

Arte, letteratura, teatro, giornalismo, storie di boxe, voglia di stare assieme e confrontarsi. Tornano con la seconda edizione “I Sabati del Moog”, la rassegna timbrica dei linguaggi curata da Ivano Mazzani negli spazi del Moog Slow Bar, in vicolo Padenna 5, a Ravenna.

Un nuovo ciclo di incontri che accompagna la città attraverso un dialogo fra personaggi noti e volti nuovi del panorama artistico, ma senza tralasciare uno sguardo alla socialità e allo sviluppo del territorio. Un appuntamento fisso, ogni sabato alle 18.00 (più una data a sorpresa di venerdì), per conoscere nuove proposte, ascoltare storie e dialogare con gli autori.

Come se non bastasse la stagione 2019/2020 de “I Sabati del Moog” torna e rilancia: crescono gli incontri (22 in totale) che accompagnano il pubblico dal 26 ottobre 2019 al 4 aprile 2020, con una pausa di tre settimane durante il periodo natalizio.

"Eccoci qua di nuovo, - afferma il curatore della rassegna Ivano Mazzani - anche quest'anno si animano “I Sabati del Moog”. Verranno di nuovo tanti ospiti, uomini e donne, artisti, creativi, pensatori, attori, scrittori, giornalisti. Si parleranno molte lingue creative: musica, informazione, letteratura, pittura, storia, fotografia e teatro. Inoltre avremo un bellissimo incontro con Amnesty International. Insomma, vi aspettiamo qui al Moog per incuriosirvi, partendo dal desiderio e dal piacere di incontrarci".

Gli ospiti e il calendario

Nei locali del Moog si passeranno il testimone tanti ospiti di rilievo, nella consueta formula del dialogo fra protagonisti di mondi affini: Giordano Sangiorgi, Andrea Bernabini, Elena Bucci, Nevio Spadoni, Alessandra Carini, Marco Miccoli, Fausto Piazza, Luigi Tazzari, Alberto Giorgio Cassani, Luigi Dadina, Laura Redaelli, Gerardo Lamattina, Gianluca Viscuso, Osiride Guerrini, Bartolomeo Gordini, Fabrizio Varesco, Adriano Zanni, Emilio Macchia, Danilo Montanari, Livia Santini, Cinzia Dezi, Camilla Lopez, Carlo Garavini, Matteo Marchesini, Rossella Menna, Nicola De Cilia, Roberto Magnani, Luca Cortesi, Francesco Saverio Leopardi, Eugenio Baroncelli, Iacopo Gardelli, Tahar Lamri, Marco Del Bene, Gabriele Scardovi, Manuela Vallicelli, Luca Rotondi, Marianna Panebarco, Piero Mazzucca, Marco Ortolani, Primo Fornaciari, Marco Montanari e Irene Fusari.

Di seguito il calendario completo degli incontri.

Sabato 26 ottobre ore 18

LA MUSICA INDIPENDENTE ITALIANA

Il passaggio della musica indipendente, da prima a dopo il digitale,

si confrontano:

Giordano Sangiorgi, docente, patron MEI (Meeting Etichette indipendenti)

Gianluca Viscuso, cantante, curatore e operatore culturale

Sabato 2 novembre ore 18

Alessandra Carini, direttrice di Magazzeno Art Gallery

Marco Miccoli, direttore del festival di street art Subsidenze

dialogano su:

COME IL MERCATO DELL’ARTE MODIFICA LA STREET ART

Le polemiche; musei e gallerie; la situazione ravennate

Sabato 9 novembre ore 18

IN RICORDO DELL’AMICO PIETRO BARBERINI

Dal libro Ravenna. Un paesaggio che attraversa la storia (Pietro Barberini - Osiride Guerrini), Sbc Edizioni 2019,

dialogano

Osiride Guerrini, docente, studiosa e ricercatrice di storia locale e indagine territoriale

Alberto Giorgio Cassani, docente di Elementi di architettura e urbanistica all’Accademia di Belle Arti di Venezia

Sabato 16 novembre ore 18

Andrea Bernabini, artista visivo, sperimentatore di diversi linguaggi artistici e tecnologici

URGENZA CREATIVA

Dalla fotografia al video mapping. Ciò che sono è ciò che vedo

dialoga con

Livia Santini, poetessa, dottore di ricerca e docente di Lingua e cultura inglese

Ivano Mazzani, curatore della rassegna

Sabato 23 novembre ore 18

Cinzia Dezi, scrittrice, docente di Filosofia al Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini” di Bologna

presenta il romanzo

LA SMANIA (OPERA PRIMA)

Premio Luigi Malerba, editore Mup 2018,

dialoga con

Camilla Lopez, attrice cantante, lettrice

Carlo Garavini, attore della compagnia “Lady Godiva Teatro”

Sabato 30 novembre ore 18

Matteo Marchesini, scrittore, poeta, saggista, critico letterario

presenta

CASA DI CARTE

La letteratura italiana dal Boom ai social (Il Saggiatore 2019),

si confronta e dialoga con

Rossella Menna, critico teatrale e dramaturg

Sabato 7 dicembre ore 18

Luigi Dadina, attore e fondatore del Teatro delle Albe

Laura Redaelli, attrice del Teatro delle Albe

si confrontano e dialogano su

RAVENNA-DAKAR-NAIROBI

Racconti di alcune tappe del Teatro delle Albe, tra la Romagna e l’Africa

Sabato 14 dicembre ore 18

Nicola De Cilia, scrittore

presenta

LE GEOGRAFIE DI GIOVANNI COMISSO

Dialoga e si confronta con

Roberto Magnani, attore del Teatro delle Albe

Sabato 11 gennaio ore 18

Luigi Tazzari, fotografo

ADDIO COLONIA

Libro fotografico, LGN Editore 2018

Ciò che resta lo fondano i fotografi,

dialoga con

Alberto Giorgio Cassani, docente di Elementi di architettura e urbanistica all’Accademia di Belle Arti di Venezia

Sabato 18 gennaio ore 18

DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI BOXE

I pugili non si fanno solo nelle palestre. I pugili si fanno con qualcosa che hanno nel loro profondo: un desiderio, un sogno, una visione (Muhammad Ali),

incontro con

Bartolomeo Gordini, allenatore e maestro di boxe

Fabrizio Varesco, filmaker

Sabato 25 gennaio ore 18

4 ANNI SENZA GIULIO REGENI

Luca Cortesi, insegnante Liceo Scientifico, Amnesty International Ravenna,

La situazione politica e i diritti umani nei paesi del nord-Africa e medio oriente,

dialoga con

Francesco Saverio Leopardi, assegnista di ricerca presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bologna

Sabato 1° febbraio ore 18

Eugenio Baroncelli, scrittore

CONVERSAZIONE SU JORGE LUIS BORGES

Eccezionalmente Venerdì 7 febbraio, ore 18

Elena Bucci, attrice, regista, autrice. Fondatrice della compagnia teatrale Le Belle Bandiere.

AUTOBIOGRAFIE DI IGNOTI

La vita di tutti è un romanzo-teatro, osservazione e improvvisazione

dialoga con Iacopo Gardelli, critico teatrale, giornalista

Sabato 8 febbraio ore 18

Gerardo Lamattina, regista cinematografico, filmaker, documentarista

“Una vita inutile vivrai se non diventerai qualcuno…” (Luigi Tenco, 1961),

CONVERSAZIONE SUL RUOLO DELL’INTELLETTUALE E DELL’ARTISTA NEL SECOLO DEL CAPITALISMO SELVAGGIO

Una serissima riflessione a due voci sullo sfruttamento e sulla prostituzione intellettuale e quella fisica dai social alle nuove forme di lavoro salariale

dialoga e si confronta con

Tahar Lamri, scrittore

Sabato 15 febbraio ore 18

Marco Del Bene, professore associato di Storia dell’Asia orientale e sud-orientale all’Università La Sapienza di Roma

PROGETTO “ZANGOKUNA TENSHI NO YÔ NO…” (COME ANGELI CRUDELI…)

Ciò che è vero per l’Italia è vero anche per il Giappone

dialoga con

Gabriele Scardovi, esperto in filosofia morale, neuroetica e filosofia del post-umano

Sabato 22 febbraio ore 18

Manuela Vallicelli, pittrice e video artista

presenta

ASTRATTO O FIGURATIVO, LA PITTURA VA CATALOGATA?

Limiti, imposizioni, sguardi ed etichette,

daloga con

Luca Rotondi, disegnatore

Sabato 29 febbraio ore 18

Marianna Panebarco, in Panebarco & C., Animazione, cartoons e tanta creatività

L’ALTRA METÀ DELLA MELA

Logline. Da Biancaneve alle bambine ribelli passando per le “scapigliate” della Panebarco, un viaggio attraverso storie, croci e delizie dell’animazione

Sabato 7 marzo ore 18

Nevio Spadoni, poeta, scrittore

UNA POESIA PER IL TEATRO

Tutto il teatro (Società Editrice Il Ponte Vecchio, 2019),

dialoga con

Piero Mazzucca, professore di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna

Sabato 14 marzo ore 18

Fausto Piazza, direttore responsabile e dirigente editoriale di riviste culturali e del settimanale di informazione free press “Ravenna&Dintorni”

L’INFORMAZIONE DIETRO L’ANGOLO

Trent’anni di storie, storielle e aneddoti di giornali e giornalisti di provincia.

La crisi dell’editoria, della professione e la prospettiva “glocale”.

In un’epoca nella quale basta un clic per sapere cosa succede in ogni parte del mondo che senso ha fare informazione sul territorio?

Con la partecipazione di Marco Ortolani, giornalista.

Sabato 28 marzo ore 18

Adriano Zanni, fotografo, artista sonoro

presenta il libro fotografico

SOUNDTRACK FOR FALLING TREES

“Che rumore produce un albero che cade nella foresta senza che nessuno lo ascolti?”

dialoga con

Irene Fusari, giovane curatrice d’arte, si occupa principalmente di fotografia emergente e non e collabora anche con le politiche giovanili del Comune di Ravenna

Sabato 4 aprile ore 18

Emilio Macchia, art director e graphic designer

A FORMA DI LIBRO

racconta il proprio percorso in ambito editoriale tra l’Isia di Urbino e il Festival Fahrenheit 39

dialoga con

Danilo Montanari, editore