Apre la nuova stagione al discoring Bbk con i Moka Club

Sabato 20 ritornano al BBK le serate Discoring Dinner Show & Disco, da 14 stagioni l'originale Dance Party dedicato al pubblico adulto in Romagna.

Ospiti in concerto per la serata d'esordiosono i fantastici MOKA CLUB che daranno vita al loro famosissimo Epic Live Show in versione invernale.

La serata inizia come sempre dalle 21 in poi con la Cena Spettacolo da cantare, tra le più coinvolgenti e divertenti delle serate in riviera. La Cena solo su prenotazione offre la possibilità di scegliere tra i menù di " Carne " e " GiroPizza".

Dalle 23 si abbassano le luci ed inizia la festa, prima il Live dei Moka Club, a seguire ci si scatena in pista con la migliore Discodance dagli anni 80 ad oggi, in Consolle mattatori della serata sono come sempre i Dj's di Radio Studio Delta Marco Genesi e Giampi Ronconi, animatori della serata, confermatissimi Marco Benini dai migliori club della Riviera e Paolo Sangiorgi.

Le serate Discoring avranno luogo come sempre ogni due settimane, sempre di sabato al BBK Beach di Punta Marina Terme a Ravenna.

Info e prenotazioni 3663913395 o pagina Facebook Discoring Dinner Dance Club.