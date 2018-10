Sabato raccolta di cibo per cani e gatti all'Isola dei Tesori

Sabato 6 ottobre presso L’Isola dei Tesori (Via Zalamella 31, Ravenna) raccolta di cibo per cani e gatti. Offerti gadgets ai partecipanti! Per festeggiare il fine settimana dedicato agli animali, che cade dopo il giorno di San Francesco loro protettore, l’Associazione C.L.A.M.A. sarà presente all’Isola dei Tesori di via Zalamella 31, a Ravenna, per una raccolta cibo. Chi vorrà recarsi al punto vendita per acquistare alimenti per cane o gatto, da donare alle volontarie presenti, riceverà un omaggio gentilmente fornito dalla Parafarmacia Obiettivo Salute, via Dell’Aida 15, Ravenna.