Sapori, piatti tipici ed escursioni alla Sagra dell'asparago

Ritorna a Casal Borsetti, per il quarto anno consecutivo, la sagra dell’asparago selvatico, organizzata presso la ex scuola elementare del paese.

Per due giorni, sabato 27 aprile a cena e domenica 28 a pranzo, è possibile gustare le prelibatezze a base di asparago selvatico e non solo. Durante la manifestazione è anche possibile degustare prodotti tipici locali. Lo stand gastronomico è aperto sabato sera dalle 19 alle 20 e domenica dalle 12 alle 14.

In concomitanza alla manifestazione culinaria, i volontari Auser, insieme ai militari dell’Esercito del Poligono di “Foce Reno” e dei Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Casal Borsetti, hanno organizzato, per sabato 27 aprile, un’escursione guidata alla foce del fiume Reno, con partenza alle 8.30 da Piazza Marradi, dove viene distribuito il materiale didattico informativo e rientro per le 12.00.

Per gli amanti della natura si tratta di un’imperdibile occasione per visitare un ambiente naturale unico, quasi del tutto scomparso nella costa ravennate, a causa della cementificazione e delle attività antropiche fortemente impattanti.