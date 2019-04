Risate, concerti, giochi di una volta e gastronomia alla Sagra della Campagna

Dal 30 aprile al 5 maggio si celebra la 61^ Sagra della Campagna a Pieve Cesato. Serenità e allegria all'aria aperta sono gli ingredienti principali della festa.

Giochi del passato, spettacoli e piatti della nonna permettono ai visitatori di assaporare di riscoprire il mondo rurale di “una volta” e nuove proposte di intrattenimento e spettacoli fanno apprezzare la sagra anche alle nuove generazioni.

Alla Sagra a Pieve Cesato, infatti, non manca proprio nulla: c’è lo sport con la gara podistica, una corsa non competitiva tra strade asfaltate e erbose e i campionati di “giochi delle aie” come zachègn e barandell che offrono spasso e bonaria competizione ai “ragazzi” di oggi e di ieri.

Ci sono le mostre culturali e d’arte e i laboratori all’aria aperta. E poi gli spettacoli sempre diversi con gruppi e band musicali, il cabaret ed i balli tradizionali sull’erba attorno al grande falò notturno del “Lòm a maz” nella notte della vigilia. Suggestioni dal passato, come il raduno di auto e moto d’epoca e la mostra mercato di ricami fatti a mano.

E se i grandi tornano bambini poi, per i bambini c’è l’occasione di sentirsi grandi in un piccolo grande mondo a loro dedicato tra spettacoli di burattini, gonfiabili, laboratori e giochi, o seguendo le bolle di sapone di un magico clown acrobata o l’animazione scanzonata degli artisti di strada.

Programma

30 aprile 17:30 Animazioni per bambini a cura di Laura babyanimation

19:30 30ᵃ Podistica della Campagna - 14º Memorial Fatuma Severi Ibrahim

20:30 ETILISTI NOTI trio Acoustic-Folk

22:00 Festa della luce, festa della vittoria della luce sulle tenebre

22:15 BREATH Presentato dal duo "FUOCHI E AFFINI"

22:45 Lancio delle lanterne nel cielo, Festa celtica della luce

23:00 30ª LOM A MAZ con il Duo Trabadell e il gruppo di ricerca "ANTICHI BALLI"

1 maggio 15:00 Patrizia Ceccarelli - orchestra di liscio

15:30 È SUCCESSA UNA COSA INCREDIBILE, ANDRO presenta una storia fantastica

17:00 CORSA DEI SOMARI, la corsa dei somari si svolge a Pieve Cesato dalla prima edizione della Sagra

18:30 ECOMONSTERS PUPPET SHOW - Il nuovo spettacolo di ALL'INCIRCO

19:30 Patrizia Ceccarelli - orchestra di liscio

2 maggio 20:30 concerto dei DISH FOR A KING

3 maggio 12:00 PRANZO IN CAMPAGNA A MENÙ FISSO

Per info e prenotazioni: 338.2333669

21:00 concerto dei MYSTIC DOLL

4 maggio 10:00 RADUNO DI AUTO E MOTO

14:30 PARTENZA DEL GIRO TURISTICO Destinazione "R.A.F - Romagna Air Finders"

15:00 TORNEO DI CALCIO GIOVANILE Triangolare di calcio a 5

17:00 ANIMAZIONI E GIOCHI PER BAMBINI a cura di LAURA babyanimation

18:45 LA BANDA DI SOLAROLO

20:15 JUDY TESTA BAND

21:45 MARCO DELLA NOCE, il famoso comico capomeccanico della Ferrari

23:00 PARTYOUNG con DJ Futnix e Rudee vocalist

5 maggio 14:30 concerto dei FANTA MUSICA

14:30 30º TORNEO DI ZACHEGN

15:30 TORNEO DI BARANDELL

16:00 STORIE APPESE A UN FILO (PARTE 1)

17:30 IL SOGNO - Spettacolo di bolle di sapone presentato da GAMBEINSPALLA TEATRO

18:00 STORIE APPESE A UN FILO (PARTE 2) - spettacolo di marionette

20:30 GLI TALIANI - concerto spettacolo con i classici della canzone italiana