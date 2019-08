Torna la “Sagra de Caplet”: cappelletti tradizionali, da passeggio e le novità gourmet

Ritorna la “Sagra de Caplet” a Porto Fuori. Da venerdì 20 a lunedì 23 settembre quattro giornate di sport, divertimento e musica, all’insegna del buon gusto con la sagra dei famosi cappelletti che giunge alla XI edizione.

Una Sagra nata inizialmente senza grosse pretese, con l’unico scopo di unire le Associazioni e creare un momento di incontro per gli abitanti di Porto Fuori, è diventata invece, fin dalla prima edizione, un successo, tant’è che oggi è conosciuta ben oltre i confini ravennati, con clienti affezionati che arrivano ogni anno dal Riminese o dalla Toscana, per gustare le specialità gastronomiche.

Il menù quest’anno si arricchisce di una novità: i cappelletti gourmet, un piatto extra, diverso ogni sera, a tiratura limitata, per offrire una variante speciale ai clienti più esigenti e curiosi, in alternativa agli intramontabili e insostituibili classici.

Sono confermati, l’area bimbi, l’area spettacoli e il bar, che offrono intrattenimento per tutte le età. Nell’area sport, con la presenza dell’angolo bar/ristoro è possibile gustare i cappelletti in versione “da passeggio”, per una cena o un break veloce in attesa di partecipare (o anche solo guardare) le varie discipline sportive. La Sagra, quest’anno, si arricchisce di un nuovo punto spettacoli, l’Open Mic, un angolo di ritrovo in cui chiunque potrà esibirsi come un vero artista di strada, con arti performative varie: canto, musica, ballo, recitazione, ecc.

Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere a partire dalle ore 19,00 e la domenica anche a pranzo a partire dalle ore 12,30.