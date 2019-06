Sagra del cappelletto nel borgo

Torna Bellestate, la rassegna di eventi che, sabato 29 giugno, a partire dalle 19.30, coinvolge il borgo di Longana con la sagra del cappelletto. Durante la serata, musica di accompagnamento con Enrico Balducci.

Prossimi appuntamenti: venerdì 5 luglio al giardino Omero Spadoni di Ghibullo, in collaborazione con l'assessorato al Decentramento e Cestha, Centro sperimentale per la tutela degli habitat, una giornata dedicata ai bambini e alle bambine (3-14 anni). Alle 17.30 laboratori scientifici interattivi, attività artistico – creative e giochi a squadre; alle 21.00 proiezione del film d'animazione 'Peter Rabbit', ingresso gratuito e gelato per tutti.

Sabato 6 luglio alle 19.30 sagra del pesce azzurro: pesce, fagioli e cipolla e per finire ciambella per tutti. Musica di accompagnamento con il gruppo Colonna Sonora.