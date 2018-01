Sagra del Cappelletto Invernale e sostegno alla ricerca

Sulla scia del successo delle prime tre edizioni, i Volontari dell'Istituto Oncologico Romagnolo di Massa Lombarda invitano la cittadinanza alla Sagra del Cappelletto Invernale 2018 che si tiene il 27 e 28 gennaio. Le “azdore” della cittadina del lughese hanno già scaldato il mattarello, e sono pronte a servire piatti colmi di pasta fatta in casa: sempre all’insegna dello stare insieme e della solidarietà.

Il ricavato, infatti, verrà interamente devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo, per portare avanti i progetti di ricerca scientifica e di assistenza gratuita dei pazienti. Durante le precedenti edizioni della manifestazione i Volontari IOR di Massa Lombarda hanno raccolto circa 5.000 euro l’anno: segno tangibile di quanto l’evento sia atteso ed apprezzato.

L’appuntamento è quindi per sabato 27, solo a cena, dalle 18.30; e domenica 28, pranzo e cena, dalle 12.00 e dalle 18.30. Come di consueto la location scelta per l’evento è l’Associazione Auser – Bocciofila, in via Dini e Salvalai 34. Protagonista assoluto sarà “sua maestà il Cappelletto”, sebbene non mancheranno altre ottime specialità della tradizione romagnola.

Informazioni al numero 0545.32033 e 331/1307640.