"Sagra del Vino Tipico Romagnolo", appuntamento a Cotignola

Saranno 4 giorni da non perdere, che culmineranno con la grande festa di domenica, quelli che Cotignola dedica alla regina dell’autunno: l’uva. Al via infatti la 56esima sagra del vino tipico romagnolo, che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre in piazza Giuseppe Mazzini. Per le vie del centro storico ci saranno stand, chioschi, mostre artistiche e di artigianato, giochi popolari. Si potranno assaggiare i piatti tipici della cultura romagnola, nonché dolci a base d’uva: il tutto, ovviamente, accompagnato da un ottimo bicchiere di vino.