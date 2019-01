Gusto, mostre e mercatini alla Sagra della Polenta, Bisò e Sabadò

Gran festa a Solarolo con la Sagra della Polenta, Bisò e Sabadò che prende vita dal 18 al 20 gennaio.

Un evento dedicato ai prodotti tipici del territorio per scaldarsi a metà del freddo inverno. In tavola si serve polenta fumante, buon vin brulè profumato e i sabadoni, una sorta di ravioli dolci inzuppati nella saba.

Ma il risalto dato alla tipicità locale passa anche dall’attenzione all’agricoltura, con mostre di macchinari e incontri con esperti: il sabato pomeriggio, infatti, la sagra ospita sempre un confronto con personalità autorevoli del mondo agricolo italiano.

Ogni sera poi, sotto la tensostruttura riscaldata, non manca buona musica dal vivo, allegria e la maxi tombola in grado di fare felice più di un giocatore grazie ai ricchi premi.

Programma

Venerdì 18, ore 18.30 Apertura stand gastronomico (in tensostruttura chiusa e riscaldata) con specialità romagnole e valdostane. Ore 20.30 Musica sotto la tenda con il gruppo SCATrio.

Sabato 19 è la “Giornata dell’Agricoltura”. Alle ore 16.00 Sala Circolo ANSPI, Via Borgo Bennoli 18

Convegno Agricolo “Internazionalizzazione e nuovi scenari commerciali per la frutticoltura emiliano-romagnola”. In Piazza Caduti la Mostra delle Macchine Agricole.

E poi alle 18.30 Apertura stand gastronomico (in tensostruttura chiusa e riscaldata),mentre alle 20.30 Musica sotto la tenda con Renato.

Domenica 20 la festa inizia alle 9.00 all'Oratorio dell'Annunziata con l'apertura della mostra "La Maternità nell'arte". Dal mattino nel Centro Storico: Mostra delle Macchine Agricole e Mercatino del riuso e negozi aperti.

Alle 10.00 Apertura stand gastronomico con distribuzione sabadò e bisò. ore 11.30 Pranzo alla Festa in tensostruttura chiusa e riscaldata. Lo stand rimarrà aperto con orario continuato anche a cena.

Ore 17.30 Sala Parrocchiale, Circolo ANSPI: Estrazione della Tombola dei Commercianti. Le cartelle della Tombola verranno distribuite dal 15 Dicembre al 20 Gennaio effettuando i vostri acquisti presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa. Premi in buoni acquisto da utilizzarsi nei negozi aderenti. Tombola € 400 – Decina Infilata € 150 – Cinquina infilata € 50.

Per poter partecipare alla tombola le cartelle, una volta compilate, dovranno essere vidimate dai negozi aderenti entro le ore 16.30 del 20 Gennaio.

Ingresso gratuito