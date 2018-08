Sagra della Romagna e dell'Abruzzo, un gemellaggio enogastronomico

Il Centro Sociale ‘Casa Mita’ di Faenza con il patrocinio del Comune di Faenza, organizza la 6° edizione della Sagra della Romagna e dell’Abruzzo che si svolge dal 24 al 26 agosto al Parco Mita.



L'incontro di due culture diverse: quella abruzzese e quella romagnola si sono fuse per dare origine a un evento gastronomico originale sia nei contenuti culinari che organizzativi, un vero e proprio gemellaggio enogastronomico. Piatti e vini tipici delle due Regioni. Primi piatti fatti in casa, dolci tradizionali e carne cotta in graticola. Specialità della festa arrosticini abruzzesi.

Spazio anche all'intrattenimento con mostre, animazione e gonfiabili per bambini, iniziative sportive, osservazione del cielo di notte, concerti, sfilate di moda e mercatini degli hobbisty.

Gustoso anche quest’anno il menù con prezzi popolari e con piatti ghiotti e genuini realizzati dalle Azdore delle due Regioni tra cui: antipasti con affettati e formaggi tipici, spaghetti abruzzesi alla chitarra, cappelletti romagnoli al ragù, porchetta abruzzese, salciccia romagnola e salame romagnolo cotti alla brace, e la specialità i nostri arrosticini abruzzesi, non mancheranno i contorni e i dolci casalinghi fatti da noi. Tra gli elementi che rendono davvero unica la Sagra c’è la possibilità di degustare oltre ai piatti tipici anche le migliori specialità vitivinicole abruzzesi. La cucina anche quest’anno ha dedicato un piatto veg per chi segue uno stile di vita alternativo.

Programma intrattenimenti

Venerdì 24 agosto

ore 18 camminata al tramonto (aperta a tutti ) di Nordic walking 'organizzata da Nordic Walking Bassa Romagna

ore 18 (in poi) dimostrazione artigianale realizzazione ceste e manufatti in vimini

ore 19 apertura stand gastronomico

ore 20 (in poi) osservazione pubblica del cielo a cura del Gruppo Astrofili Faenza

ore 21 esibizione del gruppo spettacolo famosissimo in tutta la Romagna “I DIAVOLI DELLA FRUSTA”.



Sabato 25 agosto

ore 17.00 (in poi) spazio bimbi: Pina & Gulliver animazione e trucca bimbi per bambini e non solo

ore 17.00 arrivo della Ciclostorica della Romagna organizzata dall’ass. Giro della Romagna.net in collaborazione con Azienda Agricola Biologica "i cuori" zafferano biologico di Bagnara di Romagna.

ore 18.30 Olimpiadi a ‘6 Zampe’ (iniziativa aperta a tutti i cagnolini);percorso con esercizi di condotta con ostacoli facili organizzato dai Cinofili Protezione Civile CVPC Faenza. Saranno inoltre presenti i Cani Eroi della sezione Cinofila Protezione Civile CVPC Faenza.

ore 19 apertura stand gastronomico

ore 19.30 grande sfilata di moda di bambini a cura di Sabri Bebe’ di Russi

ore 21.00 grande esibizione del gruppo spettacolo One y Dos ass. Sportiva di danze latino americane di Faenza



Domenica 26 agosto

ore 18 la corsa più colorata e divertente di tutta la Romagna ‘paint your run’ organizzata dal Clan la Carovana del gruppo scout Faenza 1 e Leopodistica di Faenza, a seguire grande festa con musica, dj, animazione, balli ecc.

Ore 19 apertura stand gastronomico.

Gallery